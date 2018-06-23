Бельгийский комментатор на радостях поблагодарил свою сборную на русском языке

Бельгийский комментатор матча 2-ого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Туниса (5:2) на русском языке поблагодарил "красных дьяволов" за разгромный счет. Он несколько раз воскликнув в прямом эфире "спасибо".



- Пять голов в матче, мне кажется, такое впервые в истории национальной сборной. Spasiba, spasiba, spasiba, spasiba! - воскликнул комментатор бельгийского Первого канала.

Бельгийцы с шестью очками на данный момент лидируют в группе G. Тем не менее, команда еще не обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира.

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