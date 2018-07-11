04:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бельгийские фанаты устроили беспорядки в Брюсселе после поражения в 1/2 финала ЧМ-2018


Фанаты сборной Бельгии после поражения от Франции​ в 1/2 финала чемпионата мира-2018 (0:1) устроили беспорядки в Брюсселе, сообщает RTBF. На площади Мируар, где был установлен большой экран для просмотра матчей ЧМ-2018, после окончания встречи болельщики начали переворачивать столы местных кафе. Затем произошла массовая драка, в которую пришлось вмешаться полицейским.

На площадь прибыли около 120 сотрудников полиции. Им пришлось заблокировать территорию, в том числе две станции метро. Фанаты закидали сотрудников правопорядка камнями.

Франция - Бельгия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
Материалы других СМИ