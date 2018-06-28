Бельгийцы не дают спать Кейну, англичане поют о вылете Германии

Накануне матча третьего тура чемпионата мира в группе G Англия - Бельгия центр Калининграда наводнили фанаты обеих команд. При этом обстановка царит максимально позитивная, нет и намека на конфликты. Основное ядро активных болельщиков из Британии разместилось около "Макдональдса" через дорогу от площади Победы и распевает песни, которые в первую очередь касаются досрочного вылета с турнира сборной Германии.

Англичане поют "auf wiedersehen" у калининградского Макдака. Прощай, Германия pic.twitter.com/GR8pkwaaCb – Филипп Папенков (@PippoGranato) 27 июня 2018 г.

А бельгийские поклонники сконцентрировались на самой площади, под окнами гостиницы Radisson, где поселилась сборная Англии. Причем через дорогу от гостиницы - стриптиз клуб. Впрочем, главного тренер англичан Гарета Саутгейта спрашивали днем о таком странном месте жительства.

- Каждый раз журналисты находят что-то, что должно нам мешать спокойно жить. Но мы относимся к этому проще. Пусть под окнами будет шум, но это настраивает игроков на предстоящий большой матч, заряжает энергией, - сказал Саутгейт. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чем думали англичане - загадка. Их гостиница в самом центре Калининграда, и на первом этаже - главное тусовочное место бельгийцев 🙈 pic.twitter.com/zwmZ4Of7n3 – Филипп Папенков (@PippoGranato) 27 июня 2018 г.

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