Бельгийцы Компани и Фермален пропустили вторую тренировку команды

Защитники сборной Бельгии Венсан Компани и Томас Фермален отсутствовал на второй тренировке команды на чемпионате мира, сообщает L'Equipe.

Оба футболиста прибыли в Россию с повреждениями и занимались по индвидуальной программе. У Компани проблемы с паховыми мышцами, а Вермален не до конца восстановился после травмы подколенного сухожилия. Сыграют ли они в ближайшем матче с командой Панамы, который пройдет в воскресенье в Сочи, станет известно в день игры.

Напомним, на групповом этапе бельгийцы также встретятся с командами Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).