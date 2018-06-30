Бельгийцам оплатят телевизоры, если сборная забьет больше 15 мячей на чемпионате мира

Болельщикам сборной Бельгии, которые купили телевизоры во время чемпионата мира-2018, вернут деньги, если команда сможет забить более 15 голов на турнире, сообщает Reuters. Такую акцию организовала одна из бельгийских сетей электронных товаров.

- Мои друзья купили телевизор. Я держу это у себя в уме и поэтому хочу забить как можно больше мячей, чтобы подарить им бесплатное телевидение, - рассказал об акции нападающий Бельгии Дрис Мертенс.

Напомним, за три матча группового этапа бельгийцы забили девять мячей, став самой результативной командой турнира.

В 1/8 финала мирового первенства Бельгия сыграет с Японией.

Бельгия - Япония: текстовая трансляция 2 июля в 21.00 по московскому времени. Ростов-на-Дону