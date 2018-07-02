Бельгия - Япония: прогноз букмекеров

В понедельник, 2 июля, в Ростове-на-Дону пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Бельгия – Япония. Игру принимает стадион "Ростов Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Бельгии с коэффициентом 1,16, а Японии – 5,35.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Бельгия – Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь