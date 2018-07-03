Бельгия - Япония - 3:2. Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 сборная Бельгии победила Японию в Ростове-на-Дону. Счет игры – 3:2.

Японцы повели 2:0 в начале второго тайма после голов Генки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52-я). Бельгийцам удалось сравнять счет – ударами головой забили Ян Фертонген (69-я) и Маруан Феллаини (74-я), а также вырвать победу в добавленное время и избежать вместе с тем дополнительного – атаку завершил Насер Шадли (90+4-я).

Видеообзор матча Бельгия – Япония можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

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