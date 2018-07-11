Бельгия в третий раз не забила при Мартинесе

Сборная Бельгии, уступив в полуфинале чемпионата мира Франции (0:1), потерпела второе поражение под руководством Роберто Мартинеса. В первом матче испанского специалиста бельгийцы уступили Испании, после чего не знали поражений на протяжении 24 встреч.
Бельгия в третий раз за два года работы Мартинеса не смогла забить хотя бы один гол. До французов бельгийскую атаку смогли сдержать испанцы и португальцы. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи, в которых сборная Бельгии под руководством Мартинеса не забивала голов
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
01.09.2016
|
ТМ
|
Испания (д)
|
0:2
|
02.06.2018
|
ТМ
|
Португалия (д)
|
0:0
|
10.07.2018
|
ЧМ
|
Франция (н)
|
0:1
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