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Бельгия в третий раз не забила при Мартинесе


Сборная Бельгии, уступив в полуфинале чемпионата мира Франции (0:1), потерпела второе поражение под руководством Роберто Мартинеса. В первом матче испанского специалиста бельгийцы уступили Испании, после чего не знали поражений на протяжении 24 встреч.

Бельгия в третий раз за два года работы Мартинеса не смогла забить хотя бы один гол. До французов бельгийскую атаку смогли сдержать испанцы и португальцы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи, в которых сборная Бельгии под руководством Мартинеса не забивала голов

Дата

Турнир

Соперник

Счет

01.09.2016

ТМ

Испания (д)

0:2

02.06.2018

ТМ

Португалия (д)

0:0

10.07.2018

ЧМ

Франция (н)

0:1
Франция - Бельгия

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