Бельгия в третий раз не забила при Мартинесе

Сборная Бельгии, уступив в полуфинале чемпионата мира Франции (0:1), потерпела второе поражение под руководством Роберто Мартинеса. В первом матче испанского специалиста бельгийцы уступили Испании, после чего не знали поражений на протяжении 24 встреч.

Бельгия в третий раз за два года работы Мартинеса не смогла забить хотя бы один гол. До французов бельгийскую атаку смогли сдержать испанцы и португальцы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи, в которых сборная Бельгии под руководством Мартинеса не забивала голов

Дата Турнир Соперник Счет 01.09.2016 ТМ Испания (д) 0:2 02.06.2018 ТМ Португалия (д) 0:0 10.07.2018 ЧМ Франция (н) 0:1

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