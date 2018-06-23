Бельгия – Тунис: трансляция, видео

Чемпионат мира в России продолжается. В субботу, 23 июня, болельщиков по традиции ждут три матча турнира. Первыми на поле выйду т национальные команды Бельгии и Туниса. Этой встречей стартует второй тур в группе G. Игра между европейской и африканской командой пройдет на арене "Спартак" в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени. Помимо этих двух команд в квартете G играют Англия и Панама, они сыграют завтра.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия – Тунис. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия – Тунис.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!