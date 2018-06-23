Бельгия разгромила Тунис, Азар и Лукаку оформили по дублю

Сборная Бельгии в Москве обыграла сборную Туниса (5:2) в матче ЧМ-2018.

В составе победителей по два мяча забили Эден Азар и Ромелу Лукаку. Еще один мяч в активе Миши Батшуайи. У Туниса отличились Дилан Бронн, который позднее был заменен из-за травмы, и Вахби Хазри. У бельгийцев весь матч отыграл экс-футболист "Зенита" Аксель Витсель.

Сборная Бельгии с шестью очками на данный момент лидирует в группе G. Тем не менее, команда еще не обеспечила себе место в 1/8 финала. Если сборная Панамы сегодня обыграет сборную Англии, у англичан и панамцев будет по три очка, и теоретически они могут сравняться с бельгийцами в последнем туре. 28 июня состоятся матчи Англия - Бельгия и Панама - Тунис.

Чемпионат мира-2018

Группа G

Бельгия – Тунис – 5:2 (3:1)

Голы: Э.Азар, 6 - с пенальти (1:0). Лукаку, 16 (2:0). Бронн, 18 (2:1). Лукаку, 45+3 (3:1). Э.Азар, 51 (4:1). Батшуайи, 90 (5:1). Хазри, 90+3 (5:2).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фертонген, Боята, Менье, Де Брейне, Витсель, Мертенс (Тилеманс, 86), Э.Азар (Батшуайи, 68), Феррейра-Карраско, Лукаку (Феллаини, 59).

Тунис: Бен Мустафа, Бронн (Наггез, 24), С.Бен Юссеф (Беналуан, 41), Мериа, Маалул, Кауи, Скири, Бадри, Ф.Бен Юссеф, Сасси (Слити, 59), Хазри.

Предупреждение: Сасси, 14.

Судьи: МАРРУФО, Рокуэлл (все США), Сумба (Сальвадор).

ВАР: Гейгер (США). Данкерт (Германия), Флетчер (Канада), Цвайер (Германия).

23 июня. Москва. Стадион "Спартак".

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