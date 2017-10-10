Бельгия разгромила Кипр, Греция вышла в "стыки"

Сборная Бельгии разгромила Кипр со счетом 4:0. Дублем отметился Эден Азар, еще один гол забил его брат - Торган. Четвертый мяч на счету форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

В параллельном матче Греция с таким же счетом обыграла Гибралтар. Таким образом, греческая команда пробилась в стыковые матчи чемпионата мира-2018.

Босния обыграла на выезде Эстонию со счетом 2:1, дубль оформил Изет Хайрович.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа H

Бельгия - Кипр (4:0) (1:0)

Голы: Э.Азар, 12 (1:0). Т.Азар, 52 (2:0). Э.Азар, 63 - с пенальти (3:0). Лукаку, 78 (4:0).

Бельгия: Куртуа, Симан, Фертонген, Алдервейрелд, Менье (Лукаку, 66), Витсель, Шадли, Т.Азар, Тилеманс, Э.Азар (Де Брейне, 78), Батшуайи (Мертенс, 56).

Кипр: Панаги, Александру (Кастанос, 46), Меркис, Деметриу, Лаифис, Лабан, Артиматас (Николау, 90), Кириаку (Хараламбидис, 63), Маргаса, Кателарис, Сотириу.

Предупреждение: Лабан, 68.

Судья: Банти (Италия).

10 октября. Брюссель. Стадион "King Baudouin".

Греция - Гибралтар (4:0) (1:0)

Голы: Торосидис, 32 (1:0). Митроглу, 61 (2:0). Митроглу, 63 (3:0). Янниотас, 78 (4:0).

Греция: Карнезис, Папастатопулос (Тзиолис, 68), Торосидис (Маниатис, 68), Пападопулос, Стафилидис, Христодулопулос (Янниотас, 74), Тахцидис, Фортунис, Зека, Манталос, Митроглу.

Гибралтар: Ибрахим, Чиполина, Гарсия, Барнетт, Маскаренас-Оливеро, Бардон, Уокер, Лопес (Йом, 62), Понс (Гиллинг, 72), Эрнандес, Кумбс (Руис, 88).

Судья: Круашвили (Грузия).

10 октября. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".

Эстония - Босния и Герцеговина (1:2) (0:0)

Голы: Хайрович, 48 (0:1). Антонов, 75 (1:1). Хайрович, 84 (1:2).

Эстония: Аксалу, Клаван, Тенисте, Баранов, Метс, Пикк, Лутс, Антонов, Кяйт, Зенев (Тамм, 69), Аньер (Яагер, 77).

Босния и Герцеговина: Бегович, Зуканович, Колашинац (Думич, 46), Кокалич, Сушич, Медунянин, Хайрович, Цимирот, Крунич, Ибишевич (Джеко, 66), Кодро (Дульевич, 75).

Предупреждения: Клаван, 17. Ибишевич, 51. Хайрович, 79. Лутс, 90.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

10 октября. Таллин. Стадион "A Le Coq Arena (Lillekula Arena)".