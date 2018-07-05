17:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бельгия прилетела в Казань на матч чемпионата мира с Бразилией


Сборная Бельгии прибыла в Казань на матч 1/4 чемпионата мира против Бразилии. Встреча состоится 6 июля в 21.00 по московскому времени.

В 18 финала турнира бельгийцы переиграли Японию со счетом 3:2, уступая два мяча по ходу матча. Бразильцы без проблем одолели Мексику (2:0). 

Бразилия - Бельгия:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

 
К комментариям
0
Материалы других СМИ