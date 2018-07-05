Бельгия прилетела в Казань на матч чемпионата мира с Бразилией

Сборная Бельгии прибыла в Казань на матч 1/4 чемпионата мира против Бразилии. Встреча состоится 6 июля в 21.00 по московскому времени.
В 18 финала турнира бельгийцы переиграли Японию со счетом 3:2, уступая два мяча по ходу матча. Бразильцы без проблем одолели Мексику (2:0).
Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
🛬 #Kazan 🇷🇺 ! 😊#REDTOGETHER 🇧🇪#WorldCup 🔜 #BRABEL pic.twitter.com/1X6ZtkddoY– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2018