Бельгия прилетела в Казань на матч чемпионата мира с Бразилией

Сборная Бельгии прибыла в Казань на матч 1/4 чемпионата мира против Бразилии. Встреча состоится 6 июля в 21.00 по московскому времени.

В 18 финала турнира бельгийцы переиграли Японию со счетом 3:2, уступая два мяча по ходу матча. Бразильцы без проблем одолели Мексику (2:0).

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)