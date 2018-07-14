Бельгия подарила стране бесплатные телевизоры!

Только что Эден АЗАР забил второй гол в ворота сборной Англии. Фото REUTERS

Крупная бельгийская сеть по продаже электронных товаров запустила перед ЧМ-2018 акцию: пообещала возместить стоимость каждого проданного телевизора, если сборная Бельгии забьет на турнире больше 15 голов.

Об этой акции стало широко известно после того, как Дрис Мертенс, нападающий бельгийцев, рассказал о ней на одной из пресс-конференций: "Мои друзья купили телевизор. Я держу это у себя в уме и хочу забить как можно больше мячей, чтобы подарить им бесплатное телевидение".

- К сожалению, наши Дьяволы не добрались до финала... Но мы уверены, что в субботу они будут полны сил и желания, чтобы взять бронзу, и забьют необходимые 2 гола! - сообщение в Твиттере бельгийской компании, устроившей акцию, после поражения от Франции в полуфинале ЧМ (0:1).

Helaas geen finale voor onze Duivels... 😞

We zijn er alvast wél van overtuigd dat ze zaterdag vol voor die derde plaats zullen gaan en dus ook alsnog 2 goals zullen maken! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/5KZ4UDoMi8 – Krëfel (@Krefel) 11 июля 2018 г.

Перед матчем за третье место против Англии команде Роберто Мартинеса оставалось дважды поразить ворота соперника, чтобы преодолеть заявленную планку. Гол защитника Тома Менье на 4-й минуте игры стал для Бельгии 15-м, мяч Эдена Азара на 82-й - 16-м.

Точное количество проданных телевизоров неизвестно, но, судя по постам болельщиков в социальных сетях, очевидно, что в акции приняло участие большое количество людей - и теперь все они получат 100-процентную компенсацию. (Егор БЫЧКОВ)

Бельгия - Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ-2018