Бельгия - первая европейская сборная, пробившаяся на чемпионат мира в России

Сборная Бельгии на выезде одолела Грецию (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира. Решающий гол на счету Ромелу Лукаку. Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель пропускал эту встречу из-за удаления в игре с Гибралтаром.

Этот успех досрочно гарантировал бельгийцам поездку на финальную часть мирового первенства. "Дьяволы" стали шестой командой, отобравшейся в Россию. Ранее участие гарантировали Россия как хозяйка соревнований, Бразилия, Иран, Япония и Мексика.

Греки опустились на третье место в группе H, пропустив вперед Боснию и Герцеговину, разгромившую Гибралтар (4:0). Дубль у боснийцев оформил Эдин Джеко.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа H

Греция – Бельгия – 1:2 (0:0)

Голы: Фертонген, 70 (0:1). Зека, 73 (1:1). Лукаку, 74 (1:2).

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Манолас, Тзавеллас, Стафилидис (Ликояннис, 69), Тзиолис, Маниатис (Бакасетас, 85), Фортунис (Веллиос, 89), Зека, Самарис, Донис.

Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Феллаини (Дендокер, 89), Дембеле (Азар, 74), Де Брейне, Мертенс, Лукаку, Феррейра-Карраско (Шадли, 79).

Предупреждения: Дембеле, 50. Менье, 50. Самарис, 55. Феррейра-Карраско, 76. Де Брейне, 90+2.

Судья: Марчиняк (Польша).

3 сентября. Пирей. Стадион "Георгиос Караискакис"

Гибралтар – Босния и Герцеговина – 0:4 (0:1)