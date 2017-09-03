Бельгия - первая европейская сборная, пробившаяся на чемпионат мира в России

Сборная Бельгии на выезде одолела Грецию (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира. Решающий гол на счету Ромелу Лукаку. Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель пропускал эту встречу из-за удаления в игре с Гибралтаром.
Этот успех досрочно гарантировал бельгийцам поездку на финальную часть мирового первенства. "Дьяволы" стали шестой командой, отобравшейся в Россию. Ранее участие гарантировали Россия как хозяйка соревнований, Бразилия, Иран, Япония и Мексика.
Греки опустились на третье место в группе H, пропустив вперед Боснию и Герцеговину, разгромившую Гибралтар (4:0). Дубль у боснийцев оформил Эдин Джеко.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа H
Греция – Бельгия – 1:2 (0:0)
Голы: Фертонген, 70 (0:1). Зека, 73 (1:1). Лукаку, 74 (1:2).
Греция: Карнезис, Папастатопулос, Манолас, Тзавеллас, Стафилидис (Ликояннис, 69), Тзиолис, Маниатис (Бакасетас, 85), Фортунис (Веллиос, 89), Зека, Самарис, Донис.
Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Феллаини (Дендокер, 89), Дембеле (Азар, 74), Де Брейне, Мертенс, Лукаку, Феррейра-Карраско (Шадли, 79).
Предупреждения: Дембеле, 50. Менье, 50. Самарис, 55. Феррейра-Карраско, 76. Де Брейне, 90+2.
Судья: Марчиняк (Польша).
3 сентября. Пирей. Стадион "Георгиос Караискакис"
Гибралтар – Босния и Герцеговина – 0:4 (0:1)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/
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