Бельгия - Панама: оглашены составы команд, Витсель снова сыграет в России

Стали известны составы сборных Бельгии и Панамы на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе бельгийцев на поле появится бывший хавбек "Зенита" Аксель Витсель. Томас Фермален и Венсан Компани пропустят встречу из-за травм.
Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Фертонген - Менье, Де Брейне, Витсель, Карраско - Мертенс, Лукаку, Э. Азар.
Панама: Пенедо - Мурильо, С. Торрес, Эскобар, Дэйвис - Г. Гомес - Барсенас, Купер, Годой, Х. Родригес - Б. Перес.
Бельгия - Панама: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)