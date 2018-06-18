Бельгия - Панама: Габриэль Гомес обошел Тимощука и Маскерано по матчам за сборную

Полузащитник сборной Панамы Габриэль Гомес появился в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Бельгии. Для хавбека это 145-я игра за сборную, по этому показателю он входит в топ-33 игроков в мире, обходя еще одного участника ЧМ-2018 Хавьера Маскерано из Аргентины и украинца Анатолия Тимощука.

Габриэль Гомес - рекордсмен сборной Панамы по матчам за сборную. Вторым идет вратарь Хайме Пенедо, который сегодня проводит 132-ю встречу, обходя шведа Кима Чельстрема и догоняя армянина Саркиса Овсепяна.

Для Бласа Переса это 119-я игра (столько же - у ивуарийца Коло Туре, англичанина Уэйна Руни и чилийца Клаудио Браво).

У бельгийцев лишь один футболист провел более ста матчей за сборную - защитник Ян Фертонген, для которого сегодняшняя игра стала 103-й.

Мировой рекорд по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).