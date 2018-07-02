Бельгия отыграла два мяча и прошла Японию в 1/8 финала ЧМ-2018!

Сборная Бельгии одержала волевую победу над Японией (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Примечательно, что "красные дьяволы" по ходу встречи уступали со счетом 0:2.

На голы "самураев" Генки Харагути и Такаси Инуи бельгийцы ответили точными ударами головой в исполнении Яна Фертонгена и Маруана Феллаини. Автором решающего мяча стал Насер Шадли, отличившийся за 15 секунд до конца компенсированного времени.

В 1/4 финала бельгийцы сыграют с Бразилией, которая ранее обыграла Мексику (2:0). Встреча состоится 6 июля в Казани на "Казань Арене".

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Бельгия - Япония - 3:2 (0:0)

Голы: Харагути, 48 (0:1). Инуи, 52 (0:2). Фертонген, 69 (1:2). Феллаини, 74 (2:2). Шадли, 90+4 (3:2).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье, Де Брейне, Витсель, Феррейра-Карраско (Шадли, 65), Мертенс (Феллаини, 65), Лукаку, Э.Азар.

Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Харагути (Хонда, 81), Сибасаки (Ямагути, 81), Хасебе, Кагава, Инуи, Осако.

Предупреждение: Сибасаки, 40.

Судьи: ДЬЕДЬЮ. Камара, Самба (все - Сенегал).

ВАР: Цвайер (Германия). Тюрпен (Франция), Борш (Германия), Маккели (Голландия).

2 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".

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