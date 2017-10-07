Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину, Эстония разгромила Гибралтар

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Бельгии обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 4:3. Напомним, что бельгийцы заранее обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2018. Этой победой они дали шанс Греции обойти в борьбе за второе место в группе боснийцев, которые опережают греков всего на одно очко. Греция сегодня встретится с Кипром.

В другом поединке группы Н Эстония разгромила Гибралтар – 6:0. В составе эстонцев на поле вышел экс-игрок "Амкара" Константин Васильев и Энар Яагер, игравший в "Торпедо".

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа H

Босния и Герцеговина - Бельгия - 3:4 (2:1)

Голы: Менье, 4 (0:1). Медунянин, 30 (1:1). Вишча, 39 (2:1). Батшуайи, 59 (2:2). Фертонген, 68 (2:3). Думич, 82 (3:3). Феррейра-Карраско, 83 (3:4).

Босния и Герцеговина: Бегович, Враньеш, Думич, Шуньич, Колашинац, Медунянин (Ибишевич, 75), Лулич, Бешич (Яяло, 62), Дульевич, Джеко, Вишча (Хайрович, 71).

Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Феллаини (Дендокер, 29), Де Брейне, Э. Азар, Мертенс (Тилеманс, 46), Батшуайи, Феррейра-Карраско (Шадли, 86).

Предупреждения: Бешич, 16. Феррейра-Карраско, 21. Дульевич, 47. Фермален, 54. Батшуайи, 90+2. Колашинац, 90+2.

Судья: Коллам (Шотландия).

Гибралтар - Эстония - 0:6 (0:3)

Голы: Лутс, 10 (0:1). Кяйт, 30 (0:2). Зенев, 38 (0:3). Тамм, 52 (0:4). Тамм, 66 (0:5). Тамм, 77 (0:6).

Гибралтар: Ибрахим, Чиполина, Гарсия, Босио (Йом, 46), Барнетт, Маскаренас-Оливеро, Пьюзи, Бардон, Уокер, Эрнандес, Кумбс (Лопес, 73).

Эстония: Аксалу, Яагер, Клаван, Тенисте, Тамм, Метс, Пикк, Васильев (Антонов, 20), Лутс (Мошников, 66), Кяйт, Зенев (Аньер, 58).

Предупреждения: Зенев, 23. Барнетт, 28. Маскаренас-Оливеро, 32. Аксалу, 45.

Судья: Йович (Хорватия).

Группа B

Фарерские острова - Латвия - 0:0

Фарерские острова: Нильсен, Нес, Грегерсен, В. Давидсен, Наттестад, Беньяминсен, Ватхамар (Бартальстову, 87), Ханссон (Йоенсен, 65), Якобсен (Йоханнесен, 77), Эдмундссон, Серенсен.

Латвия: Ванин, Горкшс, Фрейманис, Максименко, Колесов, Тарасов, Лайзанс, Клюшкин, Казачок (А. Вишняков, 66), Шабала (Э. Вишняков, 83), Икауниекс (Ульдрикис, 74).

Предупреждения: Тарасов, 49. Якобсен, 50. Горкшс, 71. Шабала, 79.

Судья: Шергенхофер (Австрия).