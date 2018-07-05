Бельгия на русском языке поблагодарила Казань за баннеры игроков

Сборная Бельгии в Твиттере на русском языке поблагодарила Казань за баннеры, которые появились на здании, расположенном неподалеку от отеля "Рамада".

К приезду "красных дьяволов" появились 3 больших полотна, на каждом из которых изображено по 2 игрока команды.

Так, на баннерах можно увидеть фотографии Ромелу Лукаку, Маруана Феллаини, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дрис Мертенса и Венсана Компани.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018