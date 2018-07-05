Бельгия на русском языке поблагодарила Казань за баннеры игроков

Сборная Бельгии в Твиттере на русском языке поблагодарила Казань за баннеры, которые появились на здании, расположенном неподалеку от отеля "Рамада".
😍 Спасибо [spasiba] #Kazan 🤗🇷🇺#REDTOGETHER #WorldCup #BRABEL pic.twitter.com/9r2bDpO8le– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 5 июля 2018 г.
К приезду "красных дьяволов" появились 3 больших полотна, на каждом из которых изображено по 2 игрока команды.
Так, на баннерах можно увидеть фотографии Ромелу Лукаку, Маруана Феллаини, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дрис Мертенса и Венсана Компани.
Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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