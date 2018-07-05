20:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бельгия на русском языке поблагодарила Казань за баннеры игроков


Сборная Бельгии в Твиттере на русском языке поблагодарила Казань за баннеры, которые появились на здании, расположенном неподалеку от отеля "Рамада".

К приезду "красных дьяволов" появились 3 больших полотна, на каждом из которых изображено по 2 игрока команды. 

Так, на баннерах можно увидеть фотографии Ромелу Лукаку, Маруана Феллаини, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дрис Мертенса и Венсана Компани

Бразилия - Бельгия:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ