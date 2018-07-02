Бельгия - лидер ЧМ-2018 по количеству игроков, забивших за эту команду

Сборная Бельгии является лидером чемпионата мира-2018 по количеству игроков, отличившихся за эту команду на данном турнире.
Восемь бельгийских футболистов отличились на мировом первенстве: нападающие Ромелу Лукаку, Миши Батшуайи, Дрис Мертенс, Эден Азар и Аднан Янузай, хавбеки Насер Шадли и Маруан Феллаини, а также защитник Ян Фертонген.
Сборная Бельгии обыграла Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:2). В четвертьфинале турнира она встретится с Бразилией (6 июля, Казань).
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Ромелу Лукаку
- Эден Азар
- Маруан Феллаини
- Аднан Янузай
- Ян Фертонген
- Дрис Мертенс
- Насер Шадли
- Миши Батшуайи