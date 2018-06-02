Бельгия и Португалия впервые за 64 года сыграли нулевую ничью

Сборная Бельгии дома сыграла вничью с Португалией (0:0) в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Команды впервые с 1954 года не смогли поразить ворота друг друга.

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш провел на поле 18 минут, заменив Жоау Мариу.

Бельгийцы на ЧМ-2018 сыграют в группе G с Панамой, Тунисом и Англией. Португальцы, в свою очередь, в квартете B встретятся с Испанией, Марокко и Ираном.

Товарищеский матч

Бельгия - Португалия - 0:0

Бельгия: Куртуа, Компани (Боята, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Дембеле (Феллаини, 46), Де Брейне, Э.Азар (Т.Азар, 80), Мертенс (Шадли, 46), Р.Лукаку (Янузай, 46), Феррейра-Карраско (Бентеке, 46).

Португалия: Бету, Пепе, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Б.Фернандеш, 87), Жоау Мариу (Фернандеш, 72), Виллиам Карвалью, Бернарду Силва (Андре Силва, 78), Гонсалу Гедеш (Мариу Руй, 90+3), Мартинш (Куарежма, 63).

Предупреждение: Пепе, 54.

Судья: Кошшои (Венгрия).

2 июня. Брюссель. Стадион King Baudouin.

Вся информация о ЧМ-2018 - здесь