Бельгия - Египет: Витсель и 45-летний Эль-Хадари сыграют с первых минут

Стали известны составы Бельгии и Египта на товарищеский матч. В стартовом составе европейской команды появится бывший хавбек "Зенита" Аксель Витсель. Место в воротах египтян займет 45-летний Эссам Эль-Хадари.

Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Симан, Витсель, Де Брейне, Менье, Э. Азар, Мертенс, Феррейра-Карраско, Лукаку.

Запасные - Миньоле, Кастелс, Боят, Дендонкер, Феллаини, Т. Азар, Тилеманс, Дембеле, Шадли, Янузай, Батшуайи.

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хезаги, Абдель-Шафи, Хамед, Эль-Ненни, Эль-Саид, Собхи, Вадра, Мохсен.

Запасные - Экрами, Эль-Шенани, Самир, Хамди, Аль-Мухаммади, Габер, Ашраф, Морси, Трезеге, Кахраба, Шикабала.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Египет.