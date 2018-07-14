Бельгия – Англия: прямой эфир, видео

На ЧМ осталось всего два матча. Сегодня третья и четвертая команды планеты. За бронзу поспорят Бельгия и Англия, их игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 17.00 по московскому времени. У букмекеров фаворит – Бельгия, согласны?

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия – Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия – Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас работает телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только. Сегодня вас ждут семь часов прямого эфира, в котором вы увидите битву за бронзу чемпионата мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!