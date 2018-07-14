Бельгия - Англия: прямая трансляция – в 17.00, видео

Сегодня на чемпионате мира в России предпоследний! Титул третий команды планеты разыграют Бельгия и Англия. Неудачники полуфиналов разыграют бронзу на арене "Санкт-Петербург". Команды подходят ко встрече в оптимальных составах, букмекеры отдают предпочтение бельгийцам. Эта встреча состоится начнется в 17.00 по местному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия - Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия - Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас работает телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только. Сегодня вас ждут семь часов прямого эфира, в котором вы увидите битву за бронзу чемпионата мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!