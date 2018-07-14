Прогноз "Фонбет": Бельгия – фаворит в матче с Англией

14 июля на стадионе "Санкт-Петербург" сборная Бельгии встретится со сборной Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в матче победит сборная Бельгии. На победу команды Роберто Мартинеса можно поставить с коэффициентом 2.17, на победу сборной Англии – с коэффициентом 3.25, на ничью – с коэффициентом 3.90.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На победу сборной Бельгии в основное время поставили 65% игроков, на победу Англии – 31%, на ничью – 4%.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в основное время матча будет забито больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 2,5 – за 2.45. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 80% игроков, на тотал меньше 2,5 – 20%.

– Каким будет счет матча в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что основное время матча завершится со счетом 1:1. На такой исход встречи можно поставить за 7.50. На ничью в основное время со счетом 0:0 можно поставить за 15.00, со счетом 2:2 – за 11.00. На победу Бельгии со счетом 1:0 можно поставить за 11.00, со счетом 2:0 – за 13.00, со счетом 2:1 – за 8.50. На победу Англии со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 14.00, со счетом 2:0 – с коэффициентом 19.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 10.50. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

Среди всех клиентов "Фонбет", поставивших на точный счет матча, 46% выбрали победу Бельгии со счетом 2:1, 29% – со счетом 2:0, 25% – со счетом 1:0.

– Кто займет третье место?

– "Фонбет" предполагает, что третье место займет сборная Бельгии. На итоговую победу бельгийцев можно поставить с коэффициентом 1.60, на победу Англии – с коэффициентом 2.35. Большинство клиентов "Фонбет" тоже считает, что третье место займет сборная Бельгии. На итоговую победу бельгийцев поставили 63% игроков, на победу англичан – 37%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Бельгии в основное время – ее предпочли 47% клиентов "Фонбет". 30% игроков поставили на победу Англии в основное время, 11% – на то, что Бельгия выиграет с учетом дополнительного времени и серии пенальти. 8% клиентов "Фонбет" сделали ставку на итоговую победу англичан, 4% – на то, что Бельгия выиграет в основное время со счетом 2:1.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу сборной Бельгии в основное время. Она входит в экспресс на сумму 750 000 рублей. В среднем на матч Бельгии и Англии ставят 1647 рублей.



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