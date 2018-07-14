23:55 14 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бельгия - Англия - 2:0. Видеообзор матча за 3-е место ЧМ-2018


Сборная Бельгии в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу-2018 обыграла Англию (2:0) и стала бронзовым призером турнира в России.

На 4-й минуте отличился защитник Тома Менье. В концовке окончательный счет установил Эден Азар.

Для бельгийцев это лучший результат в истории. На турнире в 1986 году они в матче за 3-е место уступили Франции.

Видеообзор матча Бельгия - Англия можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube

Бельгия - Англия

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