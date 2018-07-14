Бельгия – 20-я сборная, попавшая в тройку на чемпионате мира

Сборная Бельгии обыграла в матче за третье место чемпионата мира Англию (2:0) и впервые в своей истории завоевала медали ЧМ. Бельгийцы стали 20-й командой, которой удалось попасть в тройку сильнейших сборных мира. На счету их соперников по матчу за бронзу – англичан – также одна награда – золото домашнего турнира-1966.
Рекорд по числу титулов принадлежит сборной Бразилии – пять, больше всего медалей завоевала команда Германии – 12. (Кирилл БУРДАКОВ)
Все призеры чемпионатов мира
|
Команда
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Бразилия
|
5
|
2
|
2
|
9
|
ФРГ/Германия
|
4
|
4
|
4
|
12
|
Италия
|
4
|
2
|
1
|
7
|
Аргентина
|
2
|
3
|
0
|
5
|
Уругвай
|
2
|
0
|
0
|
2
|
Франция
|
1
|
1
|
2
|
4
|
Испания
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Англия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Голландия
|
0
|
3
|
1
|
4
|
Чехословакия
|
0
|
2
|
0
|
2
|
Венгрия
|
0
|
2
|
0
|
2
|
Швеция
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Польша
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Австрия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Бельгия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Португалия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
США
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Турция
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Хорватия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Чили
|
0
|
0
|
1
|
1
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