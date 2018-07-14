19:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бельгия – 20-я сборная, попавшая в тройку на чемпионате мира


Сборная Бельгии обыграла в матче за третье место чемпионата мира Англию (2:0) и впервые в своей истории завоевала медали ЧМ. Бельгийцы стали 20-й командой, которой удалось попасть в тройку сильнейших сборных мира. На счету их соперников по матчу за бронзу – англичан – также одна награда – золото домашнего турнира-1966.

Рекорд по числу титулов принадлежит сборной Бразилии – пять, больше всего медалей завоевала команда Германии – 12. (Кирилл БУРДАКОВ)

Все призеры чемпионатов мира

Команда

З

С

Б

Всего

Бразилия

5

2

2

9

ФРГ/Германия

4

4

4

12

Италия

4

2

1

7

Аргентина

2

3

0

5

Уругвай

2

0

0

2

Франция

1

1

2

4

Испания

1

0

0

1

Англия

1

0

0

1

Голландия

0

3

1

4

Чехословакия

0

2

0

2

Венгрия

0

2

0

2

Швеция

0

1

2

3

Польша

0

0

2

2

Австрия

0

0

1

1

Бельгия

0

0

1

1

Португалия

0

0

1

1

США

0

0

1

1

Турция

0

0

1

1

Хорватия

0

0

1

1

Чили

0

0

1

1
Бельгия - Англия

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