Бельгия – 20-я сборная, попавшая в тройку на чемпионате мира

Сборная Бельгии обыграла в матче за третье место чемпионата мира Англию (2:0) и впервые в своей истории завоевала медали ЧМ. Бельгийцы стали 20-й командой, которой удалось попасть в тройку сильнейших сборных мира. На счету их соперников по матчу за бронзу – англичан – также одна награда – золото домашнего турнира-1966.

Рекорд по числу титулов принадлежит сборной Бразилии – пять, больше всего медалей завоевала команда Германии – 12. (Кирилл БУРДАКОВ)

Все призеры чемпионатов мира

Команда З С Б Всего Бразилия 5 2 2 9 ФРГ/Германия 4 4 4 12 Италия 4 2 1 7 Аргентина 2 3 0 5 Уругвай 2 0 0 2 Франция 1 1 2 4 Испания 1 0 0 1 Англия 1 0 0 1 Голландия 0 3 1 4 Чехословакия 0 2 0 2 Венгрия 0 2 0 2 Швеция 0 1 2 3 Польша 0 0 2 2 Австрия 0 0 1 1 Бельгия 0 0 1 1 Португалия 0 0 1 1 США 0 0 1 1 Турция 0 0 1 1 Хорватия 0 0 1 1 Чили 0 0 1 1

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