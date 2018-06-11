Бельгиец Фертонген обошел Василия Березуцкого по матчам за сборную

Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген вышел на поле в стартовом составе в товарищеском матче против Коста-Рики. Для 31-летнего футболиста "Тоттенхэма" это 102-й матч за сборную. По этому показателю он обошел 28 игроков в истории футбола, среди которых защитник "Зенита" серб Бранислав Иванович, а также бывший капитан сборной России Василий Березуцкий.

Фертонген - рекордсмен сборной и единственный бельгиец, сыгравший более сотни игр в национальной команде.

За Коста-Рику 111-й матч проводит Сельсо Борхес, сравнявшийся по играм за сборную с украинцем Андреем Шевченко, а для Брайана Руиса это 110-я встреча.

Всего 100 и более игр за сборные провел 451 футболист. Рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

Бельгия и Коста-Рика сыграют в финальной стадии чемпионата мира-2018.

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