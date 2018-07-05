19:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Белая медведица предсказала победу сборной России над Хорватией


Белая медведица Аврора из парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске предсказала победу сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии​.

- Мы приготовили два арбуза с флагами России и Хорватии. Поставили на одинаковом расстоянии. Плоды были одинаковыми. Аврора выбрала российский триколор, - цитирует "РИА Новости" представителя парка Олега Чипура. 

Партнер медведицы Феликс после нее принялся за второй арбуз с флагом Хорватии. В парке рассказали, что Аврора уже предсказывала победу на президентских выборах в США.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180705/1138977219.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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