Бекхэм подержал в руках медаль Мбаппе с ЧМ-2018 и передал привет детям

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала", "ПСЖ" и сборной Англии Дэвид Бекхэм встретился с нападающим парижан и сборной Франции Кильяном Мбаппе. Англичанин взял в руки золотую медаль француза с ЧМ-2018 и передал привет своим детям.

"Огромное удовольствие встретиться с чемпионом мира и классным игроком. Мне даже удалось подержать медаль Килиана с ЧМ-2018. Мои дети мне обзавидуются. Простите, ребята!" - написал Бекхэм в Инстаграме.

Сборная Франции в финале чемпионата мира-2018 обыграла Хорватию - 4:2. Мбаппе забил один из мячей в этой игре.