23:17 17 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бехрами стал первым швейцарцем, который сыграл на четырех чемпионатах мира


Полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами после матча ЧМ-2018 со сборной Бразилии (1:1) установил новый рекорд команды. Он стал первым швейцарцем, который сыграл на четырех разных чемпионатах мира.

Ранее он выступал на чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах. Единственный мяч в составе бразильцев забил Филиппе Коутинью. У швейцарцев отличился Стивен Цубер.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Бразилия - Швейцария

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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