Бегемоты из Калининграда съели из двух мисок и не смогли однозначно предсказать исход матча России и Саудовской Аравии

Бегемоты Миля и Глясик, живущие в зоопарке Калининграда, попытались предсказать исход матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

- "Предсказание" происходило в уличном вольере: киперы положили две порции еды для бегемотов – свежую траву, овощи и зерновую смесь. Возле каждой порции установили флажок, символизирующий противоборствующие команды – Россию и Саудовскую Аравию, - цитирует "Р-Спорт" пресс-секретаря зоопарка Екатерину Михайлову. - Первым в вольер вышел Глясик и без колебаний направился к порции под зеленым флагом. Второй появилась Миля. Она продегустировала порцию под российским флагом, попробовала порцию супруга, но затем после некоторых размышлений, продемонстрировав зрителям свой характер, вернулась и отдала предпочтение отечественной продукции под триколором.



Отметим, что Миля и Глясик – символы калининградского зоопарка.

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"

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