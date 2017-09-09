Бебето: "К чемпионату мира сборная России может оказаться сильной и подготовленной"

Чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Бебето, принявший в участии в открытии мирового тура кубка мира на стадионе в "Лужниках", отметил, что у сборной России еще есть время, чтобы подготовиться в чемпионату мира 2018 года, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Надеюсь, чемпионом мира станет Бразилия. Германия и Испания? Они тоже будут сражаться за трофей, но я естественно буду болеть за свою сборную, - отметил Бебето.

- Что знаете о нынешней сборной России? Остались воспоминания от победы над нашей командой на ЧМ-1994?

- Никогда не забуду этот год! Помню, что игра с русскими была сложной, нам сначала пришлось непросто, но потом мы разошлись и выиграли. Нынешняя сборная России, считаю, становится лучше, у нее есть хорошие игроки. Пока она не полностью себя проявила, но еще есть время, чтобы усилиться, и, думаю, к чемпионату мира ваша команда может оказаться сильной и подготовленной.