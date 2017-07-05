11:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

BBC призвала ФИФА перенести время начала финала ЧМ-2018 из-за Уимблдона

ВВС и несколько других каналов обратились к ФИФА с просьбой перенести время начала финального матча чемпионата мира 2018 года из-за совпадения со временем начала решающего матча Уимблдона в мужском одиночном разряде, сообщает Daily Mail. Последняя игра ЧМ-2018 состоится в 18:00 по московскому времени (16:00 по британскому), тогда как начало травяного "Шлема" запланировано на 16:00 (14:00 по британскому).

Корпорация также отмечала, что считает неудобным время начала полуфинальных матчей – 21:00 (19:00 по британскому времени).

По информации источника, вещатели, среди которых есть японский канал NHK, обратились в Международную федерацию футбола, но им ответили отказом. В ФИФА считают выбранное для финала время оптимальным для мировой аудитории.

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