BBC подтвердила, что с ее сотрудником произошел инцидент в Москве

Британское издание BBC подтвердило, что с их сотрудником в Москве произошел инцидент, но он уже в порядке и продолжает работу. Отмечается, что сейчас с ним все в порядке и он продолжает работу.

"Произошел инцидент, которым теперь занимается российская полиция", – приводит "Интерфакс" слова официального представителя британской корпорации.

Ранее стало известно, что футбольного обозревателя BBC усыпили и обокрали в московском такси, ущерб составил около 1 тысячи фунтов. Потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Полиция завела уголовное дело по статье "Кража".

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании BBC, чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег, – отметил представитель британской корпорации. – Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт".