Базы в Калининграде после ЧМ-2018 передадут детским спортивным школам

Тренировочные площадки чемпионата мира-2018 в Калининграде после турнира передадут в пользование детским спортивным школам, сообщает newkaliningrad.ru. Стадион "Пионер" передадут футбольной академии, а "Локомотив" - легкоатлетической школе.

- Мы уже подумали о главном, о наследии чемпионата и о том, кому достанутся поля после его проведения, - сказал мэр Калининграда Александр Ярошук. - Все это достанется нашим детям. Стадион "Локомотив" потом передадим легкоатлетической школе. В марте надеемся пройти все экспертизы по обустройству беговых дорожек и сектора для прыжков. "Локомотив" всегда был легкоатлетический. Мы обратились к губернатору, чтобы выделить деньги, 26 миллионов рублей. После экспертизы будет точнее ясна сумма. Мы хотели, чтобы в 2019 году эти дорожки появились.

"Пионер" передадут футбольной академии. Земли здесь много. Мы обращались к вице-премьеру Виталию Мутко об академии. Она была поддержана. Тем более что здесь уже есть площадка с искусственным покрытием. Она будет задействована почти круглосуточно. Освещение здесь хорошее. Почти 500 люкс. Его уже проверяли. По газону будем решать уже после чемпионата, потому что он, если честно, не рассчитан на постоянное использование. Если поймем, что газон быстро вышел из строя, оперативно заменим на искусственное покрытие.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.