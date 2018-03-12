Базы для сборных Дании, Швеции и Исландии будут готовы к апрелю

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что в марте завершится строительство тренировочных баз чемпионата мира-2018 в Анапе и Геленджике, а уже в апреле все сооружения будут введены в эксплуатацию. Кубань местом своего пребывания выбрали сборные Дании, Швеции и Исландии.

– Завершение строительно-монтажных работ на тренировочных площадках в Анапе и Геленджике намечено на март 2018 года, срок ввода объектов в эксплуатацию – апрель 2018 года, – приводит ТАСС слова Долуды. – На всех этих площадках завершаются работы по строительству и реконструкции. Уложен травяной газон, подготовлены административно-бытовые корпуса, завершается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных помещений, благоустройство прилегающей территории.

У команд есть свои пожелания, и те, которые не потребуют дополнительных затрат, мы, безусловно, постараемся выполнить. В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре для комфорта футболистов будут работать волонтеры в единой форме одежды. Кроме того, устанавливается навигация на английском языке, обязательным является знание английского и для персонала отелей.