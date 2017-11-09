Базу "Крыльев Советов" к ЧМ-2018 оградят высоким забором

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что реконструкция тренировочной базы "Крыльев Советов" близится к завершению, информирует samru.ru. На данный момент готовность ее составляет 80 процентов. База станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира-2018. 19 октября там провели посев футбольного поля, его реконструкция закончена на 98 процентов, по всему периметру планируется установить сплошное заграждение, которое, как сообщается, "исключит возможность наблюдения за тренировочным процессом команд-участников чемпионата мира со стороны журналистов или болельщиков".

На завершающей стадии находится устройство системы электроснабжения. В межсезонье с конца декабря по 15 марта, когда футболисты "Крыльев Советов" будут на выездных сборах, планируется провести реконструкцию основных корпусов базы. На эти цели будет потрачено 48,3 миллиона рублей.