16:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Базу "Крыльев Советов" к ЧМ-2018 оградят высоким забором

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что реконструкция тренировочной базы "Крыльев Советов" близится к завершению, информирует samru.ru. На данный момент готовность ее составляет 80 процентов. База станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира-2018. 19 октября там провели посев футбольного поля, его реконструкция закончена на 98 процентов, по всему периметру планируется установить сплошное заграждение, которое, как сообщается, "исключит возможность наблюдения за тренировочным процессом команд-участников чемпионата мира со стороны журналистов или болельщиков".

На завершающей стадии находится устройство системы электроснабжения. В межсезонье с конца декабря по 15 марта, когда футболисты "Крыльев Советов" будут на выездных сборах, планируется провести реконструкцию основных корпусов базы. На эти цели будет потрачено 48,3 миллиона рублей.

Дополнительная информация

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/102480.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Какие будут надписи на заборе?

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