Базу "Крыльев Советов" к ЧМ-2018 оградят высоким забором

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что реконструкция тренировочной базы "Крыльев Советов" близится к завершению, информирует samru.ru. На данный момент готовность ее составляет 80 процентов. База станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира-2018. 19 октября там провели посев футбольного поля, его реконструкция закончена на 98 процентов, по всему периметру планируется установить сплошное заграждение, которое, как сообщается, "исключит возможность наблюдения за тренировочным процессом команд-участников чемпионата мира со стороны журналистов или болельщиков".
На завершающей стадии находится устройство системы электроснабжения. В межсезонье с конца декабря по 15 марта, когда футболисты "Крыльев Советов" будут на выездных сборах, планируется провести реконструкцию основных корпусов базы. На эти цели будет потрачено 48,3 миллиона рублей.
баламошка
Какие будут надписи на заборе?
16:53