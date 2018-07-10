База ЧМ-2018 в Кратово станет центром по подготовке спортсменов Подмосковья

Учебно-тренировочный центр "Сатурн" в подмосковном Кратове будет превращен в региональный центр для подготовки спортивных команд Подмосковья, сообщает ТАСС.

- У нас есть масштабная концепция по базе, имеется в виду глобальное развитие этой тренировочной площадки, - заявил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков. - Напомню, что сейчас там расположены три футбольных поля, современный жилой комплекс и общежитие для молодых спортсменов. В рамках концепции, которую мы будем презентовать и защищать в ближайшие три года, мы хотим достроить там бадминтонный центр с дальнейшим переселением бадминтонистов в Кратово. В зале, где они сейчас тренируются, мы хотим сделать современный зал для борьбы. Более того, есть идея сделать на территории учебно- тренировочного центра ледовый дворец.

Напомним, что во время чемпионата мира в Кратово тренировалась сборная Португалии.