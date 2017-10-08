"Бавария" намерена пригласить Лева, сборная Германии не хочет его отпускать

"Бавария" рассматривает Йоахима Лева в качестве нового главного тренера команды в следующем сезоне, утверждает Bild. Мюнхенцы планируют пригласить специалиста после чемпионата мира-2018. С таким положением дел не согласны в Немецком футбольном союзе - Леву намерены предложить новый контракт в сборной Германии.

Напомним, что в сентябре с поста наставника "Баварии" был уволен Карло Анчелотти. Его сменил 72-летний Юпп Хайнкес, который будет работать с клубом до конца сезона.

Лев возглавил сборную Германии в 2006 году, сменив Юргена Клинсманна, который принял "Баварию". Под его руководством немцы завоевали серебро Евро-2008, бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016, а в 2014 году стали чемпионами мира.