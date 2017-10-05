Басель Абдулфаттах: "Даже не представляю, что будет, если Сирия встретится с США"

Экс-защитник "Зенита" Басель Абдулфаттах в интервью "СЭ" отметил, что у сборной Сирии выросла талантливая молодежь. Он выразил надежду на то, что сирийцы смогут пройти на ЧМ-2018.

– Чем вы объясните успех местной сборной?

– У Сирии всегда была мощная молодежь, хотя часто талантливые игроки идут зарабатывать деньги на сторону, а профессионалами становятся немногие. Но сирийская школа очень ценится в странах Персидского залива. Кстати, как и иракская.

– Каковы шансы сирийцев в стыковых матчах с Австралией?

– Австралия сейчас не так грозна, как раньше. О многом говорит то, что она заняла лишь третье место в своей отборочной группе. Сирия может преподнести сюрприз. Ирану на протяжении многих матчей никто не мог забить в гостях, а Сирия – сразу два гола!

– Допустим, Сирия пройдет Австралию, а в межконтинентальных стыковых матчах встретится в США. Что будет?

– Даже не представляю! Но мотивированы сирийцы будут серьезно. Я не верю, что так совпадет, но если получится – будет очень интересно. (Гоша ЧЕРНОВ)

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