"Барселона" поздравила Месси с днем рождения. Видео

"Барселона" поздравила своего нападающего Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнился 31 год.

- Утро голов!!! И с днем рождения, Лео, - сообщается в Твиттере каталонского клуба.

В настоящий момент Месси выступает в составе сборной Аргентины на чемпионате мира. Его сборная занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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