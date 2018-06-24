"Барселона" поздравила Месси с днем рождения. Видео

"Барселона" поздравила своего нападающего Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнился 31 год.
- Утро голов!!! И с днем рождения, Лео, - сообщается в Твиттере каталонского клуба.
G⚽️AL MORNING!!!– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 24 июня 2018 г.
…and Happy Birthday, Leo!!! 🎁 pic.twitter.com/BaoXiaDNET
В настоящий момент Месси выступает в составе сборной Аргентины на чемпионате мира. Его сборная занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).