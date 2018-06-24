Баринов раскритиковал новую песню Слепакова и "Ленинграда" о сборной России

Народный артист России, актер Валерий Баринов – о новой песне Семена Слепакова и группы "Ленинград" "Чемпионы", в которой в ироничной форме поется об успехах сборной России на чемпионате мира-2018 по футболу. В ней исполнители просят у игроков прощения за то, что не верили в команду перед ЧМ-2018.

– Вы знаете, я не поклонник "Ленинграда", песню не слышал. Вообще, не очень понимаю такое творчество, по-моему, это очень низкий уровень культуры, которого наша публика недостойна, – сказал Баринов.

Напомним, Слепаков уже выпускал песню о сборной России перед началом ЧМ-2018, в которой раскритиковал национальную команду и предложил назначить Рамзана Кадырова главным тренером. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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