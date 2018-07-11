Баптиста назвал Головина открытием чемпионата мира-2018

Бывший игрок сборной Бразилии Жулиу Баптиста в интервью "Известиям" назвал игроков, которых считает открытием чемпионата мира-2018. Бразилец выбрал уругвайца Родриго Бентанкура и россиянина Александра Головина.
– Кто из игроков стал для вас главным открытием чемпионата мира?
– Сложный вопрос. Из полузащитников мне очень понравились Родриго Бентанкур и Александр Головин. Думаю, у обоих хорошее будущее.
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https://iz.ru/765341/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/zhulio-baptista-rossiia-sdelala-chm-2018-na-fantasticheskom-urovne