07:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Баптиста назвал Головина открытием чемпионата мира-2018


Бывший игрок сборной Бразилии Жулиу Баптиста в интервью "Известиям" назвал игроков, которых считает открытием чемпионата мира-2018​. Бразилец выбрал уругвайца Родриго Бентанкура​ и россиянина Александра Головина

– Кто из игроков стал для вас главным открытием чемпионата мира?

– Сложный вопрос. Из полузащитников мне очень понравились Родриго Бентанкур и Александр Головин. Думаю, у обоих хорошее будущее.

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https://iz.ru/765341/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/zhulio-baptista-rossiia-sdelala-chm-2018-na-fantasticheskom-urovne

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