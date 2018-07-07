21:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Баннер болельщиков России: "Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?"

"Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?" Фото "СЭ"
"Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?" Фото "СЭ"

Болельщики сборной России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии вывесили на трибунах баннер "Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?"

Такой же баннер болельщики российской команды растянули 25 июня на игре 3-го группового этапа против Уругвая (0:3) на "Самаре Арене".

Напомним, что последний раз сборная СССР проходила в полуфинал чемпионата мира в 1966 году. Сборной России ни разу не удавалось достичь такого результата. (Ярослав СУСОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское) 

Россия - Хорватия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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