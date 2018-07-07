Баннер болельщиков России: "Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?"

"Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?" Фото "СЭ"

Болельщики сборной России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии вывесили на трибунах баннер "Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?"



Такой же баннер болельщики российской команды растянули 25 июня на игре 3-го группового этапа против Уругвая (0:3) на "Самаре Арене".

Напомним, что последний раз сборная СССР проходила в полуфинал чемпионата мира в 1966 году. Сборной России ни разу не удавалось достичь такого результата. (Ярослав СУСОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)