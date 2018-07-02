"Банда!" Артем Дзюба – о сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба в своем инстаграме опубликовал фотографию после победы над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. В этой встрече форвард реализовал пенальти в первом тайме. На его счету три гола на домашнем ЧМ.
"Банда! Спасибо всем", – написал Дзюба.
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