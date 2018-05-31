Балотелли может быть назначен капитаном Италии после расистского баннера

Нападающий Марио Балотелли может быть назначен капитаном сборной Италии в товарищеском матче против Франции, сообщает Football Italia. Игра пройдет завтра и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Такое решение станет ответом некоторым болельщикам, которые на предыдущем товарищеском матче против Саудовской Аравии вывесили баннер "Мой капитан – итальянской крови". Так они отреагировали на заявления главного тренера национальной команды Роберто Манчини, который сказал, что в случае замены защитника Леонардо Бонуччи капитанскую повязку може получить Балотелли.

- К сожалению, бывают идиоты, и футбол иногда привлекает подобных людей со всей страны, - заявил Генеральный директор Итальянской федерации футбола Микеле Ува. – Капитанство Балотелли – это отличная идея.

Напомним, итальянцы в отличие от французов не попали на чемпионат мира-2018, уступив в стыковых матчах шведам (0:1, 0:0). Франция же сыграет в группе С со сборными Австралии, Перу и Дании.

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