13:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Балерины в Большом театре смотрят матч Испания - Россия. Видео


В интернете было опубликовано видео того, как балерины в Большом театре смотрели матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4).

 

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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