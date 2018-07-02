Балерины в Большом театре смотрят матч Испания - Россия. Видео

В интернете было опубликовано видео того, как балерины в Большом театре смотрели матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4).

Балерины смотрят матч Испания - Россия прямо во время выступления pic.twitter.com/uQLhgDU1Sw – Никита Камышев (@SkifFc) 2 июля 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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