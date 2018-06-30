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Багаж сборной Уругвая потеряли по пути в Сочи

Футболисты сборной Уругвая на тренировке в Сочи. Фото AFP
Футболисты сборной Уругвая на тренировке в Сочи. Фото AFP

Багаж сборной Уругвая потеряли по дороге в Сочи, сообщает телеграм-канал Mash. В этом южном городе уругвайцы сегодня встретятся с Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира

Пропажу обнаружили в аэпороту Адлера. Выяснилось, что исчезли пять чемоданов с личными вещами и документами футболистов. Они остались лежать в камерах хранения в Нижнем Новгороде. 

Багаж был возвращен игрокам Уругвая на следующий день.

Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Уругвай - Португалия

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