Бабаян отстранен от должности главного тренера сборной Узбекистана

Федерация футбола Узбекистана на своем официальном сайте сообщила об отстранении Самвела Бабаяна от должности главного тренера национальной сборной.

46-летний наставник и его штаб не справились с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб полностью распущен.

"ФФУ поздравляет Иран и Южную Корею с получением путевки на чемпионат мира и желает им удачи, – говорится в сообщении. – В то же время федерация выражает благодарность болельщикам, которые поддерживали национальную команду в ходе отборочного турнира к ЧМ-2018".

Напомним, Бабаян стал участником инцидента после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Кореей (0:0). Тренер на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, после чего направился к выходу. Его путь к выходу из зала для встреч с представителями СМИ сопровождался криками "Позор!"

По итогам отборочного турнира Узбекистан занял четвертое место в группе, пропустив вперед Иран, Корею и Сирию. Две первые команды гарантировали себе участие на чемпионате мира, сирийцам предстоит сыграть в четвертом отборочном раунде с Австралией. В случае успешного исхода команда может встретиться с США.